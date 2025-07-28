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ГАИ задержала в Уфе более двух десятков нетрезвых водителей

В Уфе за выходные поймали 22 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали более двух десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в нескольких из которых пострадали десять человек. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 588 нарушений правил дорожного движения.

— Задержаны 22 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 11 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.