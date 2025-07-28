ГАИ задержала в Уфе более двух десятков нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали более двух десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в нескольких из которых пострадали десять человек. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 588 нарушений правил дорожного движения.
— Задержаны 22 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 11 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.