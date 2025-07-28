В «Аэрофлоте» произошел масштабный сбой

«В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале. По информации, команда специалистов работает над восстановлением штатной работы сервисов. Также произойдет корректировка в расписании путем переноса и отмены рейсов.