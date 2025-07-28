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В «Аэрофлоте» произошел масштабный сбой

Произошел сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Возможны перебои в работе сервисов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Произошел сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале. По информации, команда специалистов работает над восстановлением штатной работы сервисов. Также произойдет корректировка в расписании путем переноса и отмены рейсов.

Ранее «Аэрофлот» уже переносил рейсы. Но в тот момент причиной было ограничение воздушного пространства в аэропорту Шереметьево.