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Когда вентилятор не работает, веер в 40-градусную жару не спасет: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электричества в понедельник, 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщает о временных отключениях электроэнергии.

Ботаника:

Дечебал, 6, 6/2, 6/4 — с 13:00 до 17:00.

Дечебал, 6, 6/2, 6/4 — с 09:30 до 13:00.

Центр:

Г. Кашу, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/8, 4, 4/1, 14−18, 19−33, 20/1, 20A, 20B, 22, 22/1, 24, Н. Тестимицану, 6, 9/1, 14/1, 16 — с 08:50 до 16:15.

Рышкановка:

Флорэрий, 4 — с 09:20 до 16:00.

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