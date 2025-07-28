В Башкирии хотят жёстче наказывать родителей за детей-водителей.

Между тем проблема усугубляется год от года. Если в 2022 году в стране было выявлено около 29 тысяч фактов управления подростками транспортными средствами, в 2023-м — 33 тысячи, то в 2024-м — уже более 44 тысяч. Чтобы переломить тенденцию, предлагается повысить штрафы до 5000 — ­10 000 тысяч рублей.