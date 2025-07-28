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В Башкирии хотят жёстче наказывать родителей за детей-водителей

В Башкирии хотят жёстче наказывать родителей за детей-водителей.

Источник: Башинформ

Депутаты Госсобрания задумались об ужесточении ответственности родителей, допускающих своих несовершеннолетних детей за руль транспортных средств.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, в Совет законодателей России уже направили на предварительное рассмотрение предложения об ужесточении санкций в Кодексе об административных правонарушениях. Сейчас по КоАП у мам и пап ответственности фактически нет: родители отделываются предупреждением или штрафом в размере от 100 до 500 рублей.

Между тем проблема усугубляется год от года. Если в 2022 году в стране было выявлено около 29 тысяч фактов управления подростками транспортными средствами, в 2023-м — 33 тысячи, то в 2024-м — уже более 44 тысяч. Чтобы переломить тенденцию, предлагается повысить штрафы до 5000 — ­10 000 тысяч рублей.

Наибольшую опасность представляют нетрезвые водители-подростки. За то же правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, законопроект предусматривает штраф в размере 15 000 — 20 000 тысяч рублей.