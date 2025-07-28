Число пострадавших при ДТП с автобусом в Башкирии достигло 26 человек

В ДТП с автобусом, разбившемся в Кигинском районе Башкирии 27 июля, пострадали 26 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
По данным главы ведомства, 15 пострадавших доставили в Месягутовскую центральную районную больницу, восьмерых из них госпитализировали: двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести.
— На работу дополнительно вызваны еще 6 врачей и 4 медсестры. Решается вопрос об эвакуации в Уфу. Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение, — пояснил Рахматуллин.
Еще 11 пассажиров скорая помощь увезла в Кигинскую ЦРБ. После осмотра всех их отправили лечиться дома. В селе Верхние Киги развернут пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали. На место направлен медицинский работник.
Напомним, ДТП случилось вечером 27 июля на трассе Малояз-Верхние Киги. Водитель автобуса с туристами из Ижевска не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина, в которой всего находилось 43 человека, опрокинулась на бок. После ЧП Следственный комитет завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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