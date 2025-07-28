Число пострадавших при ДТП с автобусом в Башкирии достигло 26 человек

Напомним, ДТП случилось вечером 27 июля на трассе Малояз-Верхние Киги. Водитель автобуса с туристами из Ижевска не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина, в которой всего находилось 43 человека, опрокинулась на бок. После ЧП Следственный комитет завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг.