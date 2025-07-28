Реберная FRANK by БАСТА открывает свои двери в центре Красноярска

На проспекте Мира появилась вывеска нового заведения.
Федеральная сеть ресторанов FRANK by БАСТА готовится к открытию в Красноярске. Логотип заведения уже установлен на проспекте Мира, в помещении, ранее занимавшемся парфюмерией «Иль дэ Ботэ». Об этом сообщил бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко в своем телеграм-канале, поделившись фотографиями обновленной витрины.
Пока информации об открытии нового филиала в социальных сетях и на официальном сайте ресторана нет. В настоящее время сеть насчитывает 19 ресторанов по всей России, включая крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.
Реберная FRANK by БАСТА известна своим акцентом на мясной кухне с большими порциями, а главным блюдом заведения являются ребрышки. Атмосферу ресторанов создает музыка в стиле хип-хоп. Многие гости отмечают, что пришли попробовать блюда из-за популярного шоу «Вопрос ребром», ведущим которого является Баста, угощающий звездных гостей закусками своего заведения.
Ранее рассказывали, что в Красноярске приостановлена работа ресторана из-за сомнительных продуктов.