30 аффирмаций для женщин, которые помогут им раскрыть своё женское начало и расцвети

Я излучаю женственность и лёгкость. Моё тело — храм красоты и здоровья. Я люблю и принимаю себя безусловно. Я доверяю своей интуиции и женской мудрости. Я открыта любви и новым возможностям. Я наслаждаюсь каждым мгновением своей жизни. Моя женственность — мой источник силы. Я притягиваю к себе всё самое лучшее. Я благодарна за всё, что у меня есть. Я верю в свою способность создавать счастливую жизнь. Я забочусь о себе с любовью и нежностью. Я полна энергии и жизненных сил. Я творческая и вдохновлённая женщина. Я с лёгкостью проявляю свои эмоции. Я окружена любовью и заботой. Я достойна всего самого прекрасного. Моё сердце открыто для любви и радости. Я с лёгкостью достигаю своих целей. Я живу в гармонии с собой и миром. Я принимаю свою женственность во всех её проявлениях. Я уникальна и неповторима. Я излучаю тёплый и мягкий свет. Я свободна быть собой. Я легко и с удовольствием создаю уют и красоту вокруг себя. Я доверяю своей внутренней богине. Я с благодарностью принимаю дары Вселенной. Моя женственность — моё сокровище. Я расцветаю с каждым днём всё ярче. Я живу в мире любви, изобилия и радости. Я — воплощение женственности и красоты.