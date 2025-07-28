Врач Карпенко: 600 мл пива ежедневно могут привести к алкогольному гепатиту

«Например, гамма-глутаминтранспептидаза (ГГТП) и некоторые другие. Также в клиническом анализе крови можно обнаружить отклонения характерные для людей, злоупотребляющих спиртным. Еще один метод, который я активно использую, — это фибротесты. Они довольно дорогие, но стоят того. Они помогают определить степени стеатоза, фиброза и активности, а также, что именно привело к проблемам с печенью: алкоголь, гепатит С или В, сахарный диабет, ожирение или жировой гепатоз. Это позволяет разработать более точный план лечения, и в дальнейшем контролировать динамику показателей на фоне лечения. Помните, во время пандемии COVID-19 особое внимание уделялось уровню ферритина в крови? Этот показатель важен не только для диагностики анемии и воспаления, но и для оценки перегрузки железом, особенно у людей, страдающих алкоголизмом. Употребление алкоголя может привести к перегрузке организма железом, что усиливает воспаление и дальнейшее развитие фиброза», — рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.