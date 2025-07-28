В Башкирии ожидаются дожди и прохладная погода

В Башкирии в начале недели сохранится неустойчивая погода с дождями и переменной облачностью. По прогнозу синоптиков, в понедельник, 28 июля, дневная температура составит около +22 градусов, ночью около +16.
Во вторник, 29 июля, ожидается самая теплая погода на неделе, до +24 градусов днем и +13 ночью. При этом возможны кратковременные осадки, местами с грозами.
В среду, 30 июля, снова немного похолодает, воздух прогреется до +21 градуса днем и +13 градусов ночью, сообщили в метеослужбе республики.
Специалисты предупреждают, что из-за дождей возможны скользкие участки на дорогах, а водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.