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В Башкирии ожидаются дожди и прохладная погода

Днем температура составит до 24 градусов, ночью до 13 тепла.

Источник: РИА "Новости"

В Башкирии в начале недели сохранится неустойчивая погода с дождями и переменной облачностью. По прогнозу синоптиков, в понедельник, 28 июля, дневная температура составит около +22 градусов, ночью около +16.

Во вторник, 29 июля, ожидается самая теплая погода на неделе, до +24 градусов днем и +13 ночью. При этом возможны кратковременные осадки, местами с грозами.

В среду, 30 июля, снова немного похолодает, воздух прогреется до +21 градуса днем и +13 градусов ночью, сообщили в метеослужбе республики.

Специалисты предупреждают, что из-за дождей возможны скользкие участки на дорогах, а водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.