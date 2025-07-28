«Аэрофлот» предупредил о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем утром в понедельник, 28 июля. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает ТАСС.
Накануне сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково работает в ограниченном режиме. Временные меры по невыпуску воздушных судов введены утром, 27 июля.
Ранее в аэропорту Сочи больше четырех часов длились временные ограничения в работе. После этого представители воздушной гавани заявили, что на корректировку расписания рейсов уйдет до двух дней.