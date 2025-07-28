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«Аэрофлот» предупредил о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя

«Аэрофлот» может скорректировать расписание после сбоя в информационных системах.

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем утром в понедельник, 28 июля. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает ТАСС.

Накануне сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково работает в ограниченном режиме. Временные меры по невыпуску воздушных судов введены утром, 27 июля.

Ранее в аэропорту Сочи больше четырех часов длились временные ограничения в работе. После этого представители воздушной гавани заявили, что на корректировку расписания рейсов уйдет до двух дней.