Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские пассажиры среди пострадавших от массовых задержек авиарейсов

В аэропорту имени Карбышева ожидают вылетов 155 пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

28 июля в международном аэропорту Омск-Центральный задержали рейс компании «Россия» в Сочи. Причина — позднее прибытие воздушного судна. На борту должны были разместиться 155 пассажиров, 28 из них — дети. Об этом сообщил канал t.me/zstproc.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в пяти аэропортах, включая омский. Так, в Новосибирске задержаны рейсы на Пхукет (430 пассажиров), в Томске — рейс в Санкт-Петербург (170 пассажиров).

Ранее мы писали о визите в Омске премьер-министра Мхаила Мишустина.