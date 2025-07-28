Омские пассажиры среди пострадавших от массовых задержек авиарейсов

28 июля в международном аэропорту Омск-Центральный задержали рейс компании «Россия» в Сочи. Причина — позднее прибытие воздушного судна. На борту должны были разместиться 155 пассажиров, 28 из них — дети. Об этом сообщил канал t.me/zstproc.