Омские пассажиры среди пострадавших от массовых задержек авиарейсов

28 июля в международном аэропорту Омск-Центральный задержали рейс компании «Россия» в Сочи. Причина — позднее прибытие воздушного судна. На борту должны были разместиться 155 пассажиров, 28 из них — дети. Об этом сообщил канал t.me/zstproc.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в пяти аэропортах, включая омский. Так, в Новосибирске задержаны рейсы на Пхукет (430 пассажиров), в Томске — рейс в Санкт-Петербург (170 пассажиров).
Ранее мы писали о визите в Омске премьер-министра Мхаила Мишустина.