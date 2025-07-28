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«Аэрофлот» сообщил о сбое в работе информационных систем авиакомпании

В авиакомпании заявили о вынужденных переносах и отменах рейсов.

Источник: Аргументы и факты

Произошел сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот».

Как сообщает пресс-служба компании, из-за сбоя ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.

Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании, а также на информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

Специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и восстановления штатной работы сервисов, отметили в компании.