«Аэрофлот» сообщил о сбое в работе информационных систем авиакомпании

Произошел сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот».
Как сообщает пресс-служба компании, из-за сбоя ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.
Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании, а также на информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.
Специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и восстановления штатной работы сервисов, отметили в компании.