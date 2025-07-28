В Ростове-на-Дону суд приговорил к штрафу в 2,5 млн рублей военнослужащего ха хвалебные байки в адрес ВСУ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Суд установил, что Сефербег Гаджиев в сентябре прошлого года в ходе общения с подчиненными пытался запугать, преувеличивая успехи ВСУ в ДНР. Тем самым он ввел личный состав в заблуждение.
В итоге его приговорили к пяти с половиной годам колонии. Однако после апелляции срок отменили. Вместо этого назначили штраф в 2,5 млн рублей.
Прокурор настаивал на сохранении первоначального приговора без изменений. Но председательствующий заменил наказание. Теперь «штрафнику» вернули воинское звание прапорщика, ион сможет продолжить службу в зоне СВО.