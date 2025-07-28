Киев приостановил участие в договоре по ограничению вооружения в Европе

Но не все европейские политики с энтузиазмом встретили эту новость. Так, например, Париж отказался от огромных закупок оружия у Вашингтона для Киева. Но это не значит, что во Франции отказались спонсировать киевский режим. Президент Эммануэль Макрон не намерен уходить от курса милитаризации, но он убежден, что ЕС важно развивать собственную оборонную промышленность.