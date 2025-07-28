Киев приостановил участие в договоре по ограничению вооружения в Европе

Власти Украины временно отказались от участия в соглашении, регулирующем обычные вооружения в Европе. Об этом решении объявило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.
В соответствии с соглашением, количество танков, боевых машин, артиллерийских орудий калибра 100 мм и более, а также летательных аппаратов в Европе ограничено.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп анонсировал огромные закупки оружия Европой у Вашингтона. По его словам, Брюссель будет вкладываться в вооружение, чтобы отправить его на Украину.
Но не все европейские политики с энтузиазмом встретили эту новость. Так, например, Париж отказался от огромных закупок оружия у Вашингтона для Киева. Но это не значит, что во Франции отказались спонсировать киевский режим. Президент Эммануэль Макрон не намерен уходить от курса милитаризации, но он убежден, что ЕС важно развивать собственную оборонную промышленность.