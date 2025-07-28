На Камчатке зафиксировали повторные подземные толчки с магнитудой 5,2

20 июля на Камчатке произошла серия землетрясений, самое сильное из которых достигло магнитуды 7,6. В социальных сетях появились видео, на которых видно, как товары падают с полок магазинов, а мебель в домах трясётся. По данным сейсмологов, к 22 июля было зафиксировано около 1000 повторных землетрясений магнитудой до 6,7.