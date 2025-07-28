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Баканов: интернет в поездках перестанет пропадать в течение полутора лет

Глава «Роскосмоса» Баканов пообещал решить проблему нестабильного интернета в поездках по стране с помощью спутниковой группировки.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшие полтора года в России будет создана спутниковая группировка, обеспечивающая непрерывный доступ к интернету даже в электричках и поездах, следующих на дальние расстояния. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

По его мнению, современный человек скорее откажется от воды или еды, чем от возможности выйти в интернет. Часто при длительных поездках на автомобиле или по железной дороге встречаются зоны, где отсутствует покрытие наземных сетей. Единственным решением в таких случаях является спутниковая связь, отметил Баканов в беседе с РБК.

«Поэтому в течение полутора лет полностью будет развёрнута эта орбитальная группировка», — уточнил он.

Она будет доступна во всех видах транспорта, включая воздушный и железнодорожный. Это означает, что, садясь в электричку или поезд дальнего следования, пассажир может быть уверен, что сигнал не прервется, и он всегда будет оставаться на связи с родными и близкими, добавил глава «Роскосмоса».

Ранее Reuters сообщало, что сбой в Starlink сорвал ряд операций ВСУ с использованием дронов.