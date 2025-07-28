Баканов: интернет в поездках перестанет пропадать в течение полутора лет

Она будет доступна во всех видах транспорта, включая воздушный и железнодорожный. Это означает, что, садясь в электричку или поезд дальнего следования, пассажир может быть уверен, что сигнал не прервется, и он всегда будет оставаться на связи с родными и близкими, добавил глава «Роскосмоса».