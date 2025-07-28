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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Ночью взрывы раздавались в Киеве и Хмельницкой области.

Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального -онлайн-ресурса по оповещению населения.

В ночь на понедельник взрывы раздавались в Киеве. Также известно о серии взрывов в Хмельницкой области и городе Кропивницком.

Как пишет издание «Страна», после взрывов Кропивницкий затянуло дымом.

Накануне ВСУ с помощью БПЛА атаковали 9 населенных пунктов в Белгородской области.

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