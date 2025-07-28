Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального -онлайн-ресурса по оповещению населения.
В ночь на понедельник взрывы раздавались в Киеве. Также известно о серии взрывов в Хмельницкой области и городе Кропивницком.
Как пишет издание «Страна», после взрывов Кропивницкий затянуло дымом.
Накануне ВСУ с помощью БПЛА атаковали 9 населенных пунктов в Белгородской области.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше