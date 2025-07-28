Почти 2,5 тысячи фур и легковушек стоят на границах Беларуси с ЕС

В понедельник утром очереди из легковушек есть на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Больше всего машин стоит сейчас в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе, где в очередях насчитывается 690 легковых авто. В этом же погранпереходе скопилось и 38 пассажирских автобусов.