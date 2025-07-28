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Почти 2,5 тысячи фур и легковушек стоят на границах Беларуси с ЕС

Самые большие очереди из легкового транспорта наблюдаются на границе Беларуси с Польшей, а из фур — на границе с Латвией.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Более 700 легковых автомобилей и свыше 1,7 тысячи фур стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, следует из данных пограничного комитета республики.

В понедельник утром очереди из легковушек есть на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Больше всего машин стоит сейчас в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе, где в очередях насчитывается 690 легковых авто. В этом же погранпереходе скопилось и 38 пассажирских автобусов.

В пункте пропуска «Бенякони» на границе с Литвой стоит 20 легковых автомобилей.

Что касается большегрузов, то больше всего их в очереди в погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе. В понедельник утром там насчитывается 680 грузовых машин.

На белорусско-литовской границе тоже большие очереди. В ПП «Каменный лог» возможности выехать из Беларуси на литовскую территорию ожидают 520 грузовых авто, а в ПП «Бенякони» — 530.

На границе Беларуси с Польшей очередей из большегрузов нет.

Из-за чего возникают очереди

Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений постепенно закрыли контрольно-пропускные пункты. В настоящее время на границе республики со странами Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.

Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.

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