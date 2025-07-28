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В Краснодаре жители 25 улиц частично останутся без света 28 июля

В понедельник в краевом центре проведут плановое отключение электроэнергии.

Так, с 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по следующим адресам:

ул. 1 Тихая, 29.

ул. 1 Дорожная, 2.

ул. 3 трудовая, 51.

ул. Гаражная, 77, 77/1, 79/а, 81.

ул. Аэродромная, 168.

ул. Рашпилевская, 238, 248.

ул. Тимашевский пр., 26.

ул. Нефтяная, 37.

ул. Лабинский пр., 13.

ул. Чекистов пр., 27/6, 21, 23, 25, 34/а, 25/1, 27/9.

ул. Бульварное кольцо, 24.

ул. Сормовская, 139, 35/1.

ул. Просторная, 14.

ул. Молодежная, 9.

ул. Ореховая, 39, 20/3.

ул. 1 Тихая, 29.

ул. 1 Дорожная, 2.

ул. 3 трудовая, 51.

ул. Славянская, 71.

ул. Бургасская, 63.

ул. Стасова, 140.

ул. Павлова, 57, 122, 111/1.

ул. Ставропольская, 77, 75/1, 75, 71/1, 69/3, 65, 75/2.

ул. Новороссийская, 2/а.

ул. Павлова, 122.