В Краснодаре жители 25 улиц частично останутся без света 28 июля

Так, с 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по следующим адресам:
ул. 1 Тихая, 29.
ул. 1 Дорожная, 2.
ул. 3 трудовая, 51.
ул. Гаражная, 77, 77/1, 79/а, 81.
ул. Аэродромная, 168.
ул. Рашпилевская, 238, 248.
ул. Тимашевский пр., 26.
ул. Нефтяная, 37.
ул. Лабинский пр., 13.
ул. Чекистов пр., 27/6, 21, 23, 25, 34/а, 25/1, 27/9.
ул. Бульварное кольцо, 24.
ул. Сормовская, 139, 35/1.
ул. Просторная, 14.
ул. Молодежная, 9.
ул. Ореховая, 39, 20/3.
ул. 1 Тихая, 29.
ул. 1 Дорожная, 2.
ул. 3 трудовая, 51.
ул. Славянская, 71.
ул. Бургасская, 63.
ул. Стасова, 140.
ул. Павлова, 57, 122, 111/1.
ул. Ставропольская, 77, 75/1, 75, 71/1, 69/3, 65, 75/2.
ул. Новороссийская, 2/а.
ул. Павлова, 122.