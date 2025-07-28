Индийский астролог Ананд предрек мировой голод на Земле в 2040 году

Ананд утверждает, что сейчас наблюдается масштабное перемещение населения. В течение последних четырех столетий люди стремились к прибрежным районам, происходили индустриализация и активная эксплуатация природных ресурсов. В будущем, как он полагает, человечество вновь обратится к Земле и ее богатствам. Однако уже к 2040 году, по его прогнозу, возникнет серьезный дефицит качественных продуктов питания, и именно еда станет главным ресурсом. Наибольшие трудности, по его словам, придутся на 2039−2040 годы, когда голод может приобрести глобальный масштаб.