Москвичка с 440 млн: Мама писателя Глуховского* стала одной из богатейших пенсионерок России

Лариса Вениаминовна стала обладательницей 81,3 квадрата стоимостью ₽200 млн и большого машино-места в ЖК White Khamovniki. Это элитный ЖК в Олсуфьевском переулке в Хамовниках. Интересно, что трёхкомнатная квартира располагается на 3-м этаже, как и все квартиры Глуховского*.
Писатель уже переписал на мать две элитные квартиры в самом центре Москвы — на Петровке, стоимостью около ₽210 миллионов (160 и 145 квадратов). По всей видимости, это сделано, чтобы жильё не изъяли в пользу государства. Также на имя Ларисы Вениаминовны записан загородный дом в Одинцовском районе на 150 квадратов примерно за 30 млн рублей. Таким образом, москвичка является собственницей имущества на 440 млн рублей.
При всём этом мать писателя числится должницей и даже проиграла в суде. На ней висит около 360 тысяч рублей.
Напомним, в октябре 2022 года писателя включили в список иностранных агентов. Одной из причин стала финансовая поддержка от зарубежных организаций. При этом последняя квартира в России, собственником которой является сам Глуховский*, сейчас арестована.
*Включён Минюстом России в реестр иноагентов.