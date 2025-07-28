Москвичка с 440 млн: Мама писателя Глуховского* стала одной из богатейших пенсионерок России

Писатель уже переписал на мать две элитные квартиры в самом центре Москвы — на Петровке, стоимостью около ₽210 миллионов (160 и 145 квадратов). По всей видимости, это сделано, чтобы жильё не изъяли в пользу государства. Также на имя Ларисы Вениаминовны записан загородный дом в Одинцовском районе на 150 квадратов примерно за 30 млн рублей. Таким образом, москвичка является собственницей имущества на 440 млн рублей.