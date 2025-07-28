Тайвань увеличил экспорт беспилотников почти на 750%: названы основные покупатели техники

Тайвань за полгода увеличил экспорт БПЛА на 749 процентов. Об этом со ссылкой на данные таможни сообщает Центральное информационное агентство страны (CNA).
Отмечается, что за границу в первые шесть месяцев 2025 года Тайвань поставил 11,89 миллиона долларов США, что на 749 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом, 54 процента от всего объема экспорта купила Польша, заплатив за партии дронов 6,48 миллиона долларов. На втором месте оказались США, закупившие беспилотники на общую сумму 1,549 миллиона долларов. Третье место досталось Германии, Берлин потратил на дроны 1,458 млн долларов, на четвертом месте оказалась Чехия — 1,036 млн долларов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что якобы достиг предварительной договоренности с президентом Америки Дональдом Трампом о продаже украинских беспилотников США на сумму до 30 миллиардов долларов.
Также сообщалось, что американская компания Auterion хочет передать киевскому режиму 33 тысячи беспилотных ударных комплексов. Они имеют одну особенность, а именно работают на базе ИИ. С соответствующим заявлением уже выступил глава предприятия Лоренц Мейер.