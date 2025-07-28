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Погиб белорусский хоккейный арбитр Павел Козлов

Стало известно, что белорусский лайнсмен Павел Козлов погиб.

Источник: hockey.by

Погиб белорусский хоккейный арбитр Павел Козлов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В ФХБ сказали, что лайнсмену Павлу Козлову в июне 2025 года исполнилось 29 лет. Он родился в Новополоцке, где и занимался хоккеем. Козлов — выпускник хоккейной школы местного «Химика».

Козлов начал карьеру арбитра в 2021 году. В пресс-службе отметили, что в качестве лайнсмена он обслуживал матчи национального чемпионата и международных соревнований. В ФХБ выразили соболезнования родным и близким арбитра.