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Под Омском содержание аммиака в воздухе превысило норму

Передвижная лаборатория выявила опасную концентрацию вредного вещества.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 27 июля, в поселке Дружино Омского района работала передвижная экологическая лаборатория. О неутешительных результатах замеров рассказали в минприроды региона.

Поводом для выезда экспертов стали новые жалобы местных жителей на загрязнение воздуха. Пробы были отобраны на улице 5-я Весенняя. При метеорологических условиях — северо-восточный и восточный ветер со скоростью 2−4 метра в секунду — зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака в 1,5 раза. Содержание опасного вещества составило 0,3 миллиграмма на м³.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в местром аэропорту произошли новые задержки рейсов.