Под Омском содержание аммиака в воздухе превысило норму

Поводом для выезда экспертов стали новые жалобы местных жителей на загрязнение воздуха. Пробы были отобраны на улице 5-я Весенняя. При метеорологических условиях — северо-восточный и восточный ветер со скоростью 2−4 метра в секунду — зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака в 1,5 раза. Содержание опасного вещества составило 0,3 миллиграмма на м³.