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Экс-наставник «Крыльев» Игорь Осинькин может возглавить «Сочи»

После двух туров Премьер-лиги южане замыкают турнирную таблицу.

После двух туров Премьер-лиги южане замыкают турнирную таблицу.

Игорь Осинькин работал с «Крыльями Советов» с 2020-го по 2025 год. Расстался с командой в конце мая. Одним из вариантов продолжения работы считается «Сочи». Однако на старте сезона «барсы» уступили «Локомотиву» — 0:3 и «Акрону» — 0:4 (6+).

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что Осинькин может возглавить коллектив с юга страны, если тот не улучшит положение в таблице. Впереди — встречи с «Рубином» и столичным «Динамо» (6+).

Ранее к «Сочи» присоединились Роман Ежов, Антон Зиньковский и Александр Коваленко, которые уже работали с Игорем Витальевичем. В том числе в самарских «Крыльях».

На днях воспитанник «зелено-бело-синих» Владимир Игнатенко высказался о своей первой игре за команду в новом сезоне РПЛ.

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