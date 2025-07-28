Экс-наставник «Крыльев» Игорь Осинькин может возглавить «Сочи»

После двух туров Премьер-лиги южане замыкают турнирную таблицу.
Игорь Осинькин работал с «Крыльями Советов» с 2020-го по 2025 год. Расстался с командой в конце мая. Одним из вариантов продолжения работы считается «Сочи». Однако на старте сезона «барсы» уступили «Локомотиву» — 0:3 и «Акрону» — 0:4 (6+).
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что Осинькин может возглавить коллектив с юга страны, если тот не улучшит положение в таблице. Впереди — встречи с «Рубином» и столичным «Динамо» (6+).
Ранее к «Сочи» присоединились Роман Ежов, Антон Зиньковский и Александр Коваленко, которые уже работали с Игорем Витальевичем. В том числе в самарских «Крыльях».
На днях воспитанник «зелено-бело-синих» Владимир Игнатенко высказался о своей первой игре за команду в новом сезоне РПЛ.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.