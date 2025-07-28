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В Самаре до 11 августа изменили маршрут троллейбусов № 6 и № 16

На пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской в Самаре заменят плиты перекрытия.

Источник: Комсомольская правда

С 28 июля в Самаре изменился маршрут троллейбусов № 6 и № 16, предупредили в городском департаменте транспорта. Это связано с работами по замене плит перекрытия газовых колодцев на пересечении улиц Фрунзе и Некрасовская.

— Ограничения будут действовать с 28 июля до 21.00 11 августа, —прокомментировала пресс-служба дептранса Самары.

Перекрытым будет участок улицы Некрасовской от Куйбышева до Чапаевской. Троллейбусы будут объезжать место ремонта по улицам Куйбышева и Льва Толстого в оба направления.