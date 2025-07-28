Температура в Москве и области сегодня приблизится к аномальному рекорду

Предыдущий температурный рекорд был установлен только 11 июля.
В понедельник, 28 июля, температура воздуха в Москве поднимется до +30 градусов, что на 5 градусов меньше недавно установленного рекорда. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСиноптик рассказал, какую погоду ждать в Москве и Петербурге в конце июля.
«Температура в Москве в понедельник поднимется до +30, по области — до +32», — рассказал синоптик. Его слова приводят РИА Новости.
Температурный рекорд в Москве составляет 35,2 градуса по Цельсию. Он был установлен на метеостанции Балчуг 11 июля. Ранее рекорд, установленный в 1996 году и который удерживался 29 лет, составлял 33,4 градуса.