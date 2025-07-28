Стали известны новые подробности теракта в «Крокус Сити Холле»: обучение в Турции и другие планы

Один из участников нападения за две недели до теракта посетил «Крокус» под видом зрителя, чтобы провести разведку. В день нападения он прибыл к зданию за четыре часа до преступления для дополнительного осмотра и проверки системы охраны. После этого он сообщил сообщникам о готовности к совершению теракта. К 19:00 по мск они были у здания, а в 19:45 приступили к реализации теракта по указанию куратора.