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«В три раза больше, чем во всей России». В Беларуси количество электромобилей увеличилось на 11,5 тысячи с начала 2025 года

Число электромобилей выросло на 11,5 тысячи в Беларуси с начала 2025.

Источник: Комсомольская правда

Число электромобилей выросло на 11,5 тысячи в Беларуси с начала 2025 года. Подробности привели в эфире «Первого информационного телеканала».

Согласно информации, за последних два года в стране количество электрокаров увеличилось более чем в 11 раз. По словам заместителя генерального директора компании «Белоруснефть» Андрея Котика, только с 1 января 2025 года в Беларуси количество электромобилей выросло на 11,5 тысячи.

— В этом мы региональный лидер. Это в 3 раза больше транспорта в этом году, чем во всей Российской Федерации, — подчеркнул заместитель гендиректора компании.

Тем временем Совмин изменил условия ввоза и эксплуатации автомобилей в Беларуси.

Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.

Кроме того, циклон с юга идет на Беларусь, неся грозы, ливни, не исключены и торнадо.