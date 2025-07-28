«В три раза больше, чем во всей России». В Беларуси количество электромобилей увеличилось на 11,5 тысячи с начала 2025 года

Согласно информации, за последних два года в стране количество электрокаров увеличилось более чем в 11 раз. По словам заместителя генерального директора компании «Белоруснефть» Андрея Котика, только с 1 января 2025 года в Беларуси количество электромобилей выросло на 11,5 тысячи.