«В три раза больше, чем во всей России». В Беларуси количество электромобилей увеличилось на 11,5 тысячи с начала 2025 года

Число электромобилей выросло на 11,5 тысячи в Беларуси с начала 2025 года. Подробности привели в эфире «Первого информационного телеканала».
Согласно информации, за последних два года в стране количество электрокаров увеличилось более чем в 11 раз. По словам заместителя генерального директора компании «Белоруснефть» Андрея Котика, только с 1 января 2025 года в Беларуси количество электромобилей выросло на 11,5 тысячи.
— В этом мы региональный лидер. Это в 3 раза больше транспорта в этом году, чем во всей Российской Федерации, — подчеркнул заместитель гендиректора компании.
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