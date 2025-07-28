Россия вошла в топ-15 стран по доступности бензина в Европе

В абсолютных ценах самый дешевый бензин среди стран рейтинга продается в Казахстане — 40 рублей за литр. В России литр 95-го бензина стоит в среднем 62,3 рубля, что делает ее второй по дешевизне в Европе. Далее следуют Беларусь, Молдавия и Болгария. Самый дорогой бензин продается в Дании — 179 рублей за литр, а также в Нидерландах, Греции, Италии и Франции. Аналогичная ситуация наблюдается и с дизельным топливом. Самые низкие цены — в Казахстане (46,9 рубля за литр), Беларуси (68,8 рубля) и России (71,5 рубля). В Дании дизель стоит почти 160 рублей за литр, высокие цены также зафиксированы в Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Италии, Франции и Великобритании.