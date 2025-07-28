Россия вошла в топ-15 стран по доступности бензина в Европе

В начале 2025 года цены на бензин в большинстве европейских стран снижались.
Россия заняла 15-е место в рейтинге европейских стран по доступности бензина. Лидером рейтинга стал Люксембург, где на среднемесячную зарплату можно приобрести более 2,8 тысячи литров бензина.
По результатам исследования РИА Новости, в пятерку лидеров также вошли Великобритания, Норвегия, Австрия и Ирландия. В России этот показатель составляет 1360 литров на среднюю зарплату. В первой половине 2025 года цены на бензин в большинстве европейских стран снижались. Исключение составили Россия, Беларусь и Казахстан, где стоимость топлива увеличилась из-за инфляционных процессов. В странах Западной Европы инфляция практически побеждена, и цены на бензин в основном зависели от стоимости нефти, которая в этот период дешевела.
Доступность бензина определяется не только его стоимостью, но и уровнем доходов населения. Наибольшее количество бензина на свои зарплаты могут купить жители Люксембурга, Великобритании и Норвегии. Россия оказалась между Испанией и Казахстаном. Наименьшая доступность топлива отмечена в Молдавии — всего 546 литров на среднюю зарплату, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге.
В абсолютных ценах самый дешевый бензин среди стран рейтинга продается в Казахстане — 40 рублей за литр. В России литр 95-го бензина стоит в среднем 62,3 рубля, что делает ее второй по дешевизне в Европе. Далее следуют Беларусь, Молдавия и Болгария. Самый дорогой бензин продается в Дании — 179 рублей за литр, а также в Нидерландах, Греции, Италии и Франции. Аналогичная ситуация наблюдается и с дизельным топливом. Самые низкие цены — в Казахстане (46,9 рубля за литр), Беларуси (68,8 рубля) и России (71,5 рубля). В Дании дизель стоит почти 160 рублей за литр, высокие цены также зафиксированы в Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Италии, Франции и Великобритании.