Пострадавший в ДТП пермяк получил возмещение от строительной компании

Авария произошла на автодороге Оса — Чернушка. По неустановленной причине водитель автомобиля «УАЗ» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с джипом. В результате водитель японского внедорожника получил серьезные травмы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Несмотря на оперативные вмешательства и длительное нахождение в стационаре, пострадавший продолжал испытывать физическую боль, а также тревогу за свои жизнь и здоровье. Гражданин справедливо посчитал, что имеет право потребовать возмещения моральных страданий от компании, где был трудоустроен виновник аварии, и обратился в суд.
В ходе рассмотрения гражданского иска у суда не возникло вопросов к правомерности взыскания морального вреда с юридического лица. В материалах дела присутствовали документы, подтверждающие, что водитель отечественного автомобиля официально числился в штате компании по строительству дорог и в тот день выполнял служебную поездку. Также получил подтверждение и тот факт, что ответственность за источник повышенной опасности на момент аварии нес ответчик. Основываясь на нормы действующего законодательства, слуги Фемиды обязали общество с ограниченной ответственностью выплатить пострадавшему гражданину 800 тысяч рублей.
Решение суда поступило в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Одновременно с уведомлением о возбуждении исполнительного производства руководство организации-должника было предупреждено о негативных последствиях неисполнения решения суда. Также в целях своевременного исполнения финансовых обязательств судебные приставы наложили арест на расчетные счета юридического лица. Этого оказалось достаточно для того, чтобы на депозитный счет ведомства поступила вся присужденная к выплате сумма. После перечисления ее взыскателю исполнительное производство было окончено.