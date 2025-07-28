Пострадавший в ДТП пермяк получил возмещение от строительной компании

Авария произошла на автодороге Оса — Чернушка. По неустановленной причине водитель автомобиля «УАЗ» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с джипом. В результате водитель японского внедорожника получил серьезные травмы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Несмотря на оперативные вмешательства и длительное нахождение в стационаре, пострадавший продолжал испытывать физическую боль, а также тревогу за свои жизнь и здоровье. Гражданин справедливо посчитал, что имеет право потребовать возмещения моральных страданий от компании, где был трудоустроен виновник аварии, и обратился в суд.