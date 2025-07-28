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Во Владивостоке мужчина зашел в магазин без одежды

Во Владивостоке задержали мужчину, зашедшего в магазин без одежды.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Приморец зашел в магазин во Владивостоке без одежды, 43-летнего местного жителя задержали и передали медикам, сообщает УМВД России по региону.

В соцсетях и местных СМИ появилось видео, на котором раздетый мужчина стоит возле кассы магазина. На кадрах слышно, как женщина пытается вывести его из помещения.

«В магазин, расположенный в районе улицы Багратиона, вошёл голый мужчина… Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Владивостока. Мужчину передали медикам для прохождения обследования и лечения», — говорится в сообщении.