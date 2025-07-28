Челябинск встал в 7-балльных пробках утром 28 июля

7-балльные заторы образовались на дорогах Челябинска утром 28 июля. Ситуацию осложнили проливной дождь и перекрытия на нескольких улицах.
Пробки утром в понедельник возникли на Копейском шоссе и автодороге «Меридиан» от улицы Машиностроителей до улицы Рождественского, улице Худякова, улице Братьев Кашириных, улице Красной, проспекте Ленина от Красной до Энтузиастов, на Свердловском проспекте от улицы Труда до проспекта Ленина, на улицах Коммуны и Энгельса.
Напомним, с вечера 27 июля до 6 часов утра 4 августа из-за ремонта теплотрассы для транспорта перекрыт перекрёсток Свердловского проспекта с улицей Сони Кривой во всех направлениях. По этой же причине закрыто движение в обоих направлениях по улице Энгельса в районе дома № 65А. Из-за этого общественный транспорт поменял маршруты, а для пассажиров организовали временные остановочные пункты.
Добавим, что трудности утром в понедельник возникли и у пассажиров трамваев. Из-за дождя встало движение вагонов по улице Первой Пятилетки у трамвайного депо № 1 в направлении областного суда.
«Не заехать в депо № 1 — большое скопление дождевой воды, стрелок не видно», — говорится в сообщении «ЧелябГЭТ».
Некоторые трамваи поменяли трассы движения. Трамвай № 5 временно курсирует по маршруту ЧЭМК — ЧТЗ или Автовокзал — Российская — ЧГРЭС — ЧЭМК, а трамвай № 22 — по маршруту Чистопольская — Горького — Чичерина.