Челябинск встал в 7-балльных пробках утром 28 июля

Напомним, с вечера 27 июля до 6 часов утра 4 августа из-за ремонта теплотрассы для транспорта перекрыт перекрёсток Свердловского проспекта с улицей Сони Кривой во всех направлениях. По этой же причине закрыто движение в обоих направлениях по улице Энгельса в районе дома № 65А. Из-за этого общественный транспорт поменял маршруты, а для пассажиров организовали временные остановочные пункты.