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Дожди и грозы ожидаются в горах Узбекистана

В понедельник, 28 июля, в горных районах Узбекистана прогнозируется +25…+30°, возможны дожди и грозы, сообщил Узгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +27°

В Ташкенте воздух прогреется до +35…+37°. Сила ветра составит 3−8 м/с, возможны порывы до 12−14 м/с.

Температура воздуха в областях республики будет на уровне +32…+37°, ожидается усиление ветра до 13−18 м/с.