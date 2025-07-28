Дожди и грозы ожидаются в горах Узбекистана

В Ташкенте воздух прогреется до +35…+37°. Сила ветра составит 3−8 м/с, возможны порывы до 12−14 м/с.
Температура воздуха в областях республики будет на уровне +32…+37°, ожидается усиление ветра до 13−18 м/с.
В понедельник, 28 июля, в горных районах Узбекистана прогнозируется +25…+30°, возможны дожди и грозы, сообщил Узгидромет.
В Ташкенте воздух прогреется до +35…+37°. Сила ветра составит 3−8 м/с, возможны порывы до 12−14 м/с.
Температура воздуха в областях республики будет на уровне +32…+37°, ожидается усиление ветра до 13−18 м/с.