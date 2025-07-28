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СМИ: Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области Украины

Серия взрывов произошла в Хмельницкой области. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили украинские СМИ.

Серия взрывов произошла в Хмельницкой области. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили украинские СМИ.

Также сообщается, что с 2:19 в Хмельницкой области действует воздушная тревога.

— В Хмельницкой области слышны взрывы, Хмельницкой области снова слышны взрывы, — цитирует сообщения РИА Новости.

Также ночью 28 июля российские военкоры сообщили, что в небо подняли шесть ракетоносцев Воздушно-космических сил РФ. Также в небе над Украиной зафиксированы десятки российских БПЛА.

В пресс-службе Министерства обороны России рассказали, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет.

Ранее в СМИ появилась информация, что российская армия осуществила масштабную атаку по территории Украины, применив рекордное число беспилотных летательных аппаратов и ракет. Ударам подверглись объекты военного назначения, аэродромы, энергетические объекты, пункты временного размещения личного состава и учебные центры Вооруженных сил Украины. В операции были задействованы крылатые ракеты Х-101 и беспилотники типа «Герань».

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