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Новосибирск построит Нижне-Ельцовский мост через Обь к 2030 году

Нижне-Ельцовский мост пройдет в створе дороги, проходящей через садовые общества «Парус», «Ивушка», «Театральный», «Здоровье», «Импульс» и другие.

Источник: Om1 Новосибирск

Пятым мостом через Обь в Новосибирске станет Нижне-Ельцовский мост, который планируется построить в районе Нижней Ельцовки. Об этом заявил Новосибирским новостям главный архитектор города Иван Штубабин, отметив, что переправа включена департаментом транспорта в программу развития до 2030 года.

По словам Штубабина, следующим после Нижне-Ельцовского, скорее всего, станет Матвеевский мост.

Ранее на сайте мэрии Новосибирска опубликовали постановление от 6 февраля 2025 года о проекте планировки территории между будущими мостами на Матвеевке и Нижней Ельцовке. Согласно этому проекту, транспортные развязки между этими мостами на Бердском шоссе строить не планируют.

На территории между Бердским шоссе и Обью (813 гектаров) планируют сохранить существующие дачи и частный сектор. Кроме того, там построят новые жилые дома средней этажности (5−8 этажей), а также школу, детский сад и поликлинику.