Новосибирск построит Нижне-Ельцовский мост через Обь к 2030 году

Ранее на сайте мэрии Новосибирска опубликовали постановление от 6 февраля 2025 года о проекте планировки территории между будущими мостами на Матвеевке и Нижней Ельцовке. Согласно этому проекту, транспортные развязки между этими мостами на Бердском шоссе строить не планируют.