Новосибирск построит Нижне-Ельцовский мост через Обь к 2030 году

Пятым мостом через Обь в Новосибирске станет Нижне-Ельцовский мост, который планируется построить в районе Нижней Ельцовки. Об этом заявил Новосибирским новостям главный архитектор города Иван Штубабин, отметив, что переправа включена департаментом транспорта в программу развития до 2030 года.
По словам Штубабина, следующим после Нижне-Ельцовского, скорее всего, станет Матвеевский мост.
Ранее на сайте мэрии Новосибирска опубликовали постановление от 6 февраля 2025 года о проекте планировки территории между будущими мостами на Матвеевке и Нижней Ельцовке. Согласно этому проекту, транспортные развязки между этими мостами на Бердском шоссе строить не планируют.
На территории между Бердским шоссе и Обью (813 гектаров) планируют сохранить существующие дачи и частный сектор. Кроме того, там построят новые жилые дома средней этажности (5−8 этажей), а также школу, детский сад и поликлинику.