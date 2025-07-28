Сбой интернета в Красноярске: комментарии властей и Роскомнадзора

Министерство цифрового развития края также отметило, что не располагает новыми данными, кроме тех, которые были озвучены мобильными операторами на выходных. Об этом сообщило издание «Проспект Мира». Напомним, операторы сказали ждать, а проблемы назвали внешними факторами.