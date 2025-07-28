Сбой интернета в Красноярске: комментарии властей и Роскомнадзора

Проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае продолжают фиксироваться на портале Downdetector, и местные жители выражают недовольство по поводу отсутствия мобильной связи.
В выходные краевые власти не дали комментариев относительно массовых сбоев в работе мобильного интернета.
Министерство цифрового развития края также отметило, что не располагает новыми данными, кроме тех, которые были озвучены мобильными операторами на выходных. Об этом сообщило издание «Проспект Мира». Напомним, операторы сказали ждать, а проблемы назвали внешними факторами.
Краевое отделение Роскомнадзора сообщило, что только пресс-служба федерального Роскомнадзора будет давать официальные комментарии по данной ситуации.
Ранее рассказывали, что красноярцы жалуются Мизулиной на сбой интнернета.