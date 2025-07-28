Более 300 пар Пермского края решили заключить союз в зеркальную дату

25 июля 2025 года стало особенным днем для жителей Пермского края — в этот день было заключено более 300 браков. Это почти в два раза больше, чем в обычные даты, и больше, чем в прошлую зеркальную дату, сообщает «Вести-Пермь».
Причиной всплеска интереса к регистрации брака стала зеркальная дата — 25.07.2025. По словам нумеролога Екатерины Хомутовой, комбинация чисел включает три «семерки», а это число ассоциируется с удачей и исполнением желаний.
Ранее «Комсомолка» писала, что 25 апреля в Пермском крае состоялось 267 свадеб. Как сообщили в региональном ЗАГСе, ажиотаж был так же вызван «зеркальной датой» — 25.04.25.
25 апреля в Пермском крае состоялось 267 свадеб. Как сообщили в региональном ЗАГСе, ажиотаж был вызван «зеркальной датой» — 25.04.25. — Зеркальная дата символизирует новые начинания и возможности, ассоциируется с чем-то особенным и запоминающимся, — отметили в ЗАГСе.