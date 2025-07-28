Жителям Челябинской области рассказали, в каком водоёме можно заразиться менингитом

По словам специалиста, менингит — вовсе не «зимняя болезнь». Энтеровирусный менингит чаще всего проявляется в июле и августе. Основной путь заражения — через грязные руки и воду. врач-педиатр Анна Булатова посоветовала избегать купания в водоёмах со стоячей водой, не нырять с открытым ртом, тщательно мыть руки и избегать употребления жидкости оттуда. Даже если водоём кажется чистым, в нём могут скрываться вирусы и бактерии. Пейте только ту воду, которую принесли с собой.