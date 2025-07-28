Жителям Челябинской области рассказали, в каком водоёме можно заразиться менингитом

Полезными советами поделился телеканал «Саратов24».
По словам специалиста, менингит — вовсе не «зимняя болезнь». Энтеровирусный менингит чаще всего проявляется в июле и августе. Основной путь заражения — через грязные руки и воду. врач-педиатр Анна Булатова посоветовала избегать купания в водоёмах со стоячей водой, не нырять с открытым ртом, тщательно мыть руки и избегать употребления жидкости оттуда. Даже если водоём кажется чистым, в нём могут скрываться вирусы и бактерии. Пейте только ту воду, которую принесли с собой.
Особенно внимательно стоит следить за самочувствием детей после водных развлечений. Если у кого-то из купавшихся появилась слабость, головная боль и поднялась температура, нужно срочно обратиться к врачу.
Ранее мы рассказали, что отдыхающие накидали мусор на берегу озера Тургояк, из-за чего там образовалась большая стихийная свалка. Специалисты и волонтёры очистили территорию и вывезли более 150 огромных мешков отходов. В связи с этим жителям Челябинской области решили напомнить о штрафах за подобные инциденты.