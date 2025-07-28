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Грабительница напала на пенсионерку в Омске

Злоумышленницу задержали по горячим следам.

Источник: Комсомольская правда

На улице Гашека в Ленинском округе Омска 63-летняя женщина подверглась нападению. 28 июля в УМВД рассказали, что неизвестная попыталась сорвать с прохожей золотую цепочку с крестиком, затем похитила кошелек, который выпал из пакета потерпевшей.

Из-за нападения омичка лишилась 4 тысяч рублей и банковских карт. Грабительницу удалось задержать в течение суток. Ею оказалась 26-летняя жительница мкрн Московка. Украденные деньги подозреваемая успела потратить на сигареты и алкоголь. Сотрудники полиции вернули кошелек с картами их законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК Российской Федерации.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местного жителя отправили в тюрьму за смертельную аварию с оставлением места ЧП.