Грабительница напала на пенсионерку в Омске

На улице Гашека в Ленинском округе Омска 63-летняя женщина подверглась нападению. 28 июля в УМВД рассказали, что неизвестная попыталась сорвать с прохожей золотую цепочку с крестиком, затем похитила кошелек, который выпал из пакета потерпевшей.