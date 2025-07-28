500 фазанов выпустили в естественную среду обитания в Ростовской области

В Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 500 фазанов. Об этом после участия в акции рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
— Накануне совместно с охотхозяйством «Утиный остров» выпустил в естественную среду обитания 500 особей молодняка фазанов, — написал в Telegram Валерий Горнич.
Чиновник напомнил, что подобные меры помогают сохранять и увеличивать охотничьи ресурсы региона.
Сейчас в области разведением животных в полувольных условиях для последующего выпуска занимается 21 охотпользователь. Процесс закреплен специальными соглашениями.
Напомним, ранее в Орловском районе Дона выпустили 300 уток-кряков.
Подпишись на нас в Telegram.