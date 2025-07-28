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500 фазанов выпустили в естественную среду обитания в Ростовской области

Молодняк фазанов выпустили в новом месте обитания в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 500 фазанов. Об этом после участия в акции рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

— Накануне совместно с охотхозяйством «Утиный остров» выпустил в естественную среду обитания 500 особей молодняка фазанов, — написал в Telegram Валерий Горнич.

Чиновник напомнил, что подобные меры помогают сохранять и увеличивать охотничьи ресурсы региона.

Сейчас в области разведением животных в полувольных условиях для последующего выпуска занимается 21 охотпользователь. Процесс закреплен специальными соглашениями.

Напомним, ранее в Орловском районе Дона выпустили 300 уток-кряков.

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