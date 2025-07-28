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Авиакомпания «Икар» задержала рейсы из Новосибирска на Пхукет

Среди пассажиров авиарейса 71 ребёнок.

Источник: Om1 Новосибирск

В международном аэропорту Новосибирска задержаны рейсы авиакомпании «Икар» на Пхукет, из-за чего более 430 пассажиров, включая 71 ребёнка, не могут вылететь, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — уточнили в ведомстве.

Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.