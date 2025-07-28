Авиакомпания «Икар» задержала рейсы из Новосибирска на Пхукет

В международном аэропорту Новосибирска задержаны рейсы авиакомпании «Икар» на Пхукет, из-за чего более 430 пассажиров, включая 71 ребёнка, не могут вылететь, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — уточнили в ведомстве.
Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.