Politico: в США остановлен эксперимент по созданию облаков из морской воды

Американские ученые перестали пытаться создать облака из морской воды. Эксперимент остановлен, пишет Politico.
Сообщается, что исследователи хотели приглушать солнечный свет с помощью облаков, но из-за несогласия местных властей Калифорнии тестирование технологии было остановлено.
Отмечается, что ученым изначально удалось получить государственное финансирование. Впоследствии они планировали получить доступ к правительственным судам и самолетам.
По имеющейся информации, ученые планировали намного более масштабное и рискованное исследование оборудования для распыления морской воды, которое могло быть использовано для приглушения солнечных лучей.
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