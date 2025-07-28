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Politico: в США остановлен эксперимент по созданию облаков из морской воды

Власти Калифорнии не поддержали продолжение тестирования технологии.

Источник: АиФ Воронеж

Американские ученые перестали пытаться создать облака из морской воды. Эксперимент остановлен, пишет Politico.

Сообщается, что исследователи хотели приглушать солнечный свет с помощью облаков, но из-за несогласия местных властей Калифорнии тестирование технологии было остановлено.

Отмечается, что ученым изначально удалось получить государственное финансирование. Впоследствии они планировали получить доступ к правительственным судам и самолетам.

По имеющейся информации, ученые планировали намного более масштабное и рискованное исследование оборудования для распыления морской воды, которое могло быть использовано для приглушения солнечных лучей.

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