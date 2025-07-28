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Мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали после ДТП в Уфе

В Уфе в ДТП пострадали мотоциклист и его пассажирка.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 25 июля, на улице Айской в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 42-летний водитель мотоцикла Suzuki, когда ехал в сторону улицы Бакалинской, врезался в расположенный справа бетонный блок. В результате аварии оба участника происшествия — мотоциклист и его пассажирка — получили различные травмы и были госпитализированы.

Началось административное расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

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