Пермские дошколята будут осваивать управление беспилотниками

Координатор проекта — команда детского сада «Взлёт».
В списке дошкольных учреждений, где создаются центры, — «Конструктор успеха» в Дзержинском районе, сад «Эврика» в Индустриальном, «IT-мир» в Кировском, «Галактика» в Орджоникидзевском, «Арт-Град» в Свердловском районе и детский сад № 67 в Мотовилихе.
Для центров будут разработаны специальные программы, организовано обучение педагогов. Добавим, что Пермь стала лидером в развитии новой образовательной траектории. В июне этого года здесь уже прошли первые в России соревнования по управлению беспилотными авиасистемами (БАС) среди дошкольников.
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