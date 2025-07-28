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Дмитрий Пестряков — в топ-5 самых юных игроков с 3 результативными действиями за одну встречу

Пестряков из «Акрона» провел результативный матч против «Сочи».

Тольяттинцы играли с южанами на их поле в субботу вечером и разгромили их со счетом 4:0 (6+). Пестряков вывел волжан вперед уже на 5-й минуте. Далее на 11-й с его передачи отличился Алекса Джурасович.

На 13-й Максим Болдырев увеличил преимущество гостей из 63-го региона. А на 44-й Пестряков оформил ассистентский дубль, удачно подав на Артема Дзюбу.

С одним мячом и двумя голевыми Дмитрий (в 18 лет и 230 дней) стал вторым самым юным футболистом, который оформил три результативных действия в матче Премьер-лиги.

Раньше него это сделал лишь самарец, воспитанник тольяттинской «Академии Коноплева» и ныне игрок «Реала Сосьедада» Арсен Захарян (18 лет и 149 дней), выяснили в «СЭ».

Недавно представители «Сочи» прокомментировали разгромное поражение от «Акрона» во втором туре РПЛ.

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