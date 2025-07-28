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В Приморье в магазине заметили покупателя-нудиста

Во Владивостоке в один из магазинов зашел 43-летний мужчина, на котором совсем не было одежды.

Во Владивостоке в один из магазинов зашел 43-летний мужчина, на котором совсем не было одежды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Не совсем обычного покупателя задержали и передали в медицинское учреждение для прохождения лечения. До этого в соцсетях распространилось видео, на котором было видно покупателя-нудиста, стоящего на кассе.

Женщина пыталась вывести приморца из магазина. Инцидент произошел на улице Багратиона, пояснили в ведомстве.

«В магазин, расположенный в районе улицы Багратиона, вошел голый мужчина. Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Владивостока. Мужчину передали медикам для прохождения обследования и лечения», — прокомментировали в УМВД.