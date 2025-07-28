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В Самарской области последняя неделя июля пройдет без погодных сюрпризов

После продолжительного дождливого периода в регионе наконец установилась сухая и теплая погода.

После продолжительного дождливого периода в регионе наконец установилась сухая и теплая погода. По прогнозам синоптиков, такие условия сохранятся до конца июля.

В ближайшие дни ожидается малооблачная погода с температурой +28°C днем и +19°C ночью. К выходным столбики термометров немного опустятся: до +26°C днем и +15°C ночью.

В начале августа в области прогнозируется кратковременное повышение температуры до +35°C, однако жаркая погода продержится недолго.

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