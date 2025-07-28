В США отказались от создающего искусственные облака аппарата, потому что не нашли спонсора

Коллектив инициативных ученых из Соединенных Штатов в 2024 году пытался создать первое в мире устройство по искусственному формированию облаков, однако проект не был реализован. Подробности приводит журнал Politico.
«…Они планировали намного более масштабное и рискованное исследование оборудования для распыления морской воды, которое в конечном счете могло бы быть использовано для приглушения солнечных лучей», — отметили авторы материала.
Как указали в Politico, площадкой для эксперимента стал один из кораблей американских Военно-морских сил, который был официально выведен из эксплуатации.
Журналисты уточнили, что данная неназванная группа ученых собиралась добиться спонсорской поддержки либо из федбюджета, либо за счет властей того или иного штата. Однако их метеорологическое изобретение никого не заинтересовало, и они свернули проект.
Стоит отметить, что далеко не все подобные необычные эксперименты не получают финансирования от Администрации США. Ранее профессор Юрий Жданов в рамках эксклюзивного интервью «МК» рассказал о «супероружии», которое хочет создать Президент Дональд Трамп.