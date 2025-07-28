Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США отказались от создающего искусственные облака аппарата, потому что не нашли спонсора

Коллектив инициативных ученых из Соединенных Штатов в 2024 году пытался создать первое в мире устройство по искусственному формированию облаков, однако проект не был реализован.

Коллектив инициативных ученых из Соединенных Штатов в 2024 году пытался создать первое в мире устройство по искусственному формированию облаков, однако проект не был реализован. Подробности приводит журнал Politico.

«…Они планировали намного более масштабное и рискованное исследование оборудования для распыления морской воды, которое в конечном счете могло бы быть использовано для приглушения солнечных лучей», — отметили авторы материала.

Как указали в Politico, площадкой для эксперимента стал один из кораблей американских Военно-морских сил, который был официально выведен из эксплуатации.

Журналисты уточнили, что данная неназванная группа ученых собиралась добиться спонсорской поддержки либо из федбюджета, либо за счет властей того или иного штата. Однако их метеорологическое изобретение никого не заинтересовало, и они свернули проект.

Стоит отметить, что далеко не все подобные необычные эксперименты не получают финансирования от Администрации США. Ранее профессор Юрий Жданов в рамках эксклюзивного интервью «МК» рассказал о «супероружии», которое хочет создать Президент Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше