В МВД посоветовали обращать внимание на необычное обращение в мессенджерах

К изменениям в общении с коллегами и знакомыми в мессенджерах следует отнестись с осторожностью, если коллега или знакомый вдруг начинает обращаться на «вы» вместо «ты» или использует полное имя и отчество, это могут быть мошенники, об этом предупредили в МВД.