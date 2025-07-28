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В МВД посоветовали обращать внимание на необычное обращение в мессенджерах

Если коллега или знакомый вдруг изменил стиль общения, это могут быть мошенники.

Источник: Аргументы и факты

К изменениям в общении с коллегами и знакомыми в мессенджерах следует отнестись с осторожностью, если коллега или знакомый вдруг начинает обращаться на «вы» вместо «ты» или использует полное имя и отчество, это могут быть мошенники, об этом предупредили в МВД.

Также из чата внезапно могут массово отправляться просьбы о финансовой помощи. Мошенники могут использовать украденные аккаунты или поддельные профили.

«Никогда не передавайте личные данные — полное имя, паспорт или банковские реквизиты. Не переходите по ссылкам и не соглашайтесь на общение в других мессенджерах без уверенности в собеседнике», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аферисты начали рассылать поддельные письма, которые имитируют уведомления, приходящие от портала «Госуслуг», внутри фейковых сообщений говорится о якобы входе в аккаунт с подозрительного местоположения.